В связи с извержением вулкана Колима в Мексике проводится эвакуация
В Мексике проводится эвакуация жителей нескольких населенных пунктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Мексики.
Виной тому извержение вулкана Колима, который находится на западе страны на границе штатов Колима и Халиско. Вулкан является одним из самых активных в стране.
Авиаперевозчикам предупреждений пока не было.
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