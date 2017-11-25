РПЦ связала успех Apple с опытом церкви

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что компания Apple добилась успехов благодаря использованию аналогии с иконами.

Об этом он рассказал в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24». Митрополит отметил, что фирма использовала вместо текста, которым оперировал компьютер, «то, что они называли словом «icon» — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет».

Представитель РПЦ провел аналогию с иконами, которые признаются верующими «окнами в другой мир». Митрополит считает, что этим воспользовались разработчики Apple, благодаря чему они и добились успеха, передает телеканал «360».

Ранее митрополит поддержал введение уроков полового воспитания в школах.