Священный огонь Иерусалима привезут в Ставрополь

В Казанский кафедральный собор Ставрополя специальным авиарейсом из Иерусалима 8 апреля прибудет Благодатный огонь.

В 16:00 в городе состоится Пасхальный крестный ход, который пройдет от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора.

По окончании Крестного хода в Казанском кафедральном соборе состоится Великая пасхальная вечерня.

Мероприятие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает «Ставрополь.Поиск».