Священный огонь Иерусалима привезут в Ставрополь
В Казанский кафедральный собор Ставрополя специальным авиарейсом из Иерусалима 8 апреля прибудет Благодатный огонь.
В 16:00 в городе состоится Пасхальный крестный ход, который пройдет от Андреевского собора до Казанского кафедрального собора.
По окончании Крестного хода в Казанском кафедральном соборе состоится Великая пасхальная вечерня.
Мероприятие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, передает «Ставрополь.Поиск».
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