В США священников учат обращению с оружием

В американском городе Индианаполисе священнослужитель Бен Смит организовал для своих коллег курсы по обращению с огнестрельным оружием.

Он пояснил, что сегодня священники должны владеть подобными навыками, чтобы защитить прихожан. По его словам, приходящие в церковь люди должны быть уверены в собственной безопасности и возможности спокойно молиться, сообщает Fox 59.

Поводом для организации занятий послужил недавний инцидент в Техасе, где в начале ноября мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви. Тогда погибли 26 человек.