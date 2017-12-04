В США священников учат обращению с оружием
В американском городе Индианаполисе священнослужитель Бен Смит организовал для своих коллег курсы по обращению с огнестрельным оружием.
Он пояснил, что сегодня священники должны владеть подобными навыками, чтобы защитить прихожан. По его словам, приходящие в церковь люди должны быть уверены в собственной безопасности и возможности спокойно молиться, сообщает Fox 59.
Поводом для организации занятий послужил недавний инцидент в Техасе, где в начале ноября мужчина расстрелял прихожан баптистской церкви. Тогда погибли 26 человек.
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