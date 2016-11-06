Священник рассказал о нехватке нательных крестиков на «Адмирале Кузнецове»
Протоиерей Сергий Шерфетдинов пожаловался на отсутствие нательных крестиков на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
По его словам, он что каждое воскресенье служит божественную литургию на авианосце, а также готовит себе помощников для богослужений.
«По сути условия для пастырской работы идеальные, живу, как в Раю: молюсь, читаю и постоянно общаюсь с экипажем», — приводит RT слова Сергия.
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