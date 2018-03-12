Священник рассекретил пасхальное «чудо»

Священнослужитель Армянской Апостольской Церкви Самуил Агоян заявил, что схождения Благодатного огня в Иерусалиме на Пасху является не божественным чудом, а церемонией.

По его словам, огонь возгорается не сам собой, как полагают верующие, а зажигается служителями храма Гроба Господня от обычной лампады. Агоян пояснил, что он трижды лично был тому свидетелем, присутствуя в кувуклии храма.

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», - цитирует «Ридус» интервью священнослужителя одному из израильских СМИ.

Один из греческих священников обвинил Агояна во лжи. По его словам, армянский монах молится не вместе с Иерусалимским патриархом, поэтому не имеет права опровергать божественной происхождение Благодатного огня.