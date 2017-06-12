Свободным въездом в ЕС воспользовались около двух тысяч украинцев
В первый день действия безвизового режима с Евросоюзом из Украины в страны сообщества выехали 1894 человека.
Большинство из них пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска. При этом как и ранее наиболее популярным направлением у украинцев остается Польша. Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Он также отметил, что во въезде в ЕС было отказано двоим украинцам. По его словам, это явилось последствием допущенных ими ранее нарушений миграционного законодательства
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