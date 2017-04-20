«Свидетели Иеговы» признаны ВС РФ экстремистской организацией

Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил деятельность ее управленческого центра на территории страны.

Согласно решению суда, имущество организации будет обращено в доход государства, передает РИА «Новости».

У центра «Свидетелей Иеговы» есть возможность обжаловать решение суда до его вступления в законную силу. В организации заявили, что воспользуются ею.