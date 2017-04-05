«Свидетели Иеговы» приравняли себя к жертвам политических репрессий

Российское отделение религиозной организации «Свидетели Иеговы» обратилось в Верховный суд с иском о признании жертвами политических репрессий.

По словам представителя организации, иск стал ответом на действия Минюста России, приостановившего деятельность «Свидетелей» и расценившего ее как экстремистскую.

ВС отказал в принятии иска, сославшись на правила подсудности. Вместе с тем суд заверил, что будет осуществлять контроль за законностью деятельности Минюста с учетом письменных возражений религиозной организации, передает «Интерфакс».