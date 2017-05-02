«Свидетели Иеговы» оккупируют православных Египта

Вероучительный отдел Коптской Православной Церкви выразил обеспокоенность в связи с активностью «Свидетелей Иеговы» в Египте, сообщает «Благовест».

«Свидетели Иеговы» создали арабоязычный сайт «Православие и Библия», материалы которого «могу ввести в смущение христиан и отвратить их от истинной веры, которую хранит и проповедует Коптская Православная Церковь», отмечает коптское руководство.

Представители Церкви напоминают верующим, что «Свидетели Иеговы», возникшие в начале ХХ века в США, не признают божественности Иисуса Христа.

20 апреля в России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией.

21 апреля в Евросоюзе последовала негативная реакция на действия российских властей в отношении «Свидетелей Иеговы».

В тот же день Протоиерей Всеволод Чаплин заявил о бессмысленном запрете секты «Свидетелей Иеговы».

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