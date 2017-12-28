Свидетелей будут допрашивать по видеосвязи
В скором времени допрос свидетелей по уголовным делам будет осуществляться с помощью видеосвязи. Соответствующий законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов.
Нововведение позволит существенно сократить сроки судопроизводства, так как следователю не придется лично выезжать на место нахождения свидетелей.
«Став очевидцем преступления в одном регионе, лицо по личным обстоятельствам может его покинуть, что делает достаточно затруднительным обеспечение явки свидетеля к следователю для допроса», — пояснил Кутепов смысл законопроекта.
Он пояснил, что выезд следователя к свидетелям затягивает сроки расследования, а также требует дополнительных затрат.
Действующая редакция Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что следователь может поручить проведение допроса другому следователю, но для качественного допроса необходимо знание всех обстоятельств уголовного дела.
В 2015 году депутат Константин Лазарев уже вносил в Госдуму законопроект, который предлагал дать следователям возможность проводить допросы по видеосвязи, но документ был отклонен, пишет «Парламентская газета».
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