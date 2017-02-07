Светодиодное освещение уничтожит все живое на Земле

Светодиодное освещение в будущем может уничтожить весь окружающий мир, выяснили ученые из Великобритании.

Согласно результатам исследований, проведенных над пауками, было отмечено, что насекомые, находясь под светодиодным освещением, становились медлительными и плохо охотились, но при дневном свете их жизнедеятельность приходила в норму.

По мнению экспертов, светодиодное освещение также негативно воздействуют на растительный мир и, в конечном итоге, может уничтожить все живое на планете, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».