Светодиодное освещение уничтожит все живое на Земле
Светодиодное освещение в будущем может уничтожить весь окружающий мир, выяснили ученые из Великобритании.
Согласно результатам исследований, проведенных над пауками, было отмечено, что насекомые, находясь под светодиодным освещением, становились медлительными и плохо охотились, но при дневном свете их жизнедеятельность приходила в норму.
По мнению экспертов, светодиодное освещение также негативно воздействуют на растительный мир и, в конечном итоге, может уничтожить все живое на планете, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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