Светодиодное освещение негативно влияет на окружающую среду
Ученые из Великобритании выяснили шокирующий и довольно неожиданный факт: светодиодное освещение крайне негативно воздействует на живую природу.
Проделав специальный эксперимент с пауками и светодиодным светом, который включался над ними ночью, стало достоверно известно о том, что членистоногие существенно снизили свою активность. К тому же, они стали значительно хуже охотиться, - сообщает «ВладТайм».
С наступлением дневного света их активность пришла в норму. Подобные явления, к слову, наблюдались и с растениями.
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