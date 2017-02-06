Светодиодное освещение негативно влияет на окружающую среду

Ученые из Великобритании выяснили шокирующий и довольно неожиданный факт: светодиодное освещение крайне негативно воздействует на живую природу.

Проделав специальный эксперимент с пауками и светодиодным светом, который включался над ними ночью, стало достоверно известно о том, что членистоногие существенно снизили свою активность. К тому же, они стали значительно хуже охотиться, - сообщает «ВладТайм».

С наступлением дневного света их активность пришла в норму. Подобные явления, к слову, наблюдались и с растениями.