В Свердловскую область вместо лета пришла зима
Север Свердловской области накрыл сильный снегопад.
За несколько дней до начала лета жители Урала снова ощутили приход зимы из-за большого количества выпавшего снега. Особенно много снега отмечается в Серове, Краснотурьинске и Североуральске, сообщает агентство URA.RU.
Жительница Свердловской области поделилась своими комментариями «ВКонтакте»: «Ехали на север в сторону города Серов. Градус погоды сильно понизился до двух. Дальше пошёл снег мимо зелёных берёз и сосен, метель. Такое впечатление, что на соснах и елях зацвела белая черёмуха».
Ранее синоптики предупреждали жителей региона о приближении сильного циклона с осадками в виде снега.
Следующая новость В Москве проходит акция протеста против программы реновации
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии