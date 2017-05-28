В Свердловскую область вместо лета пришла зима

Север Свердловской области накрыл сильный снегопад.

За несколько дней до начала лета жители Урала снова ощутили приход зимы из-за большого количества выпавшего снега. Особенно много снега отмечается в Серове, Краснотурьинске и Североуральске, сообщает агентство URA.RU.

Жительница Свердловской области поделилась своими комментариями «ВКонтакте»: «Ехали на север в сторону города Серов. Градус погоды сильно понизился до двух. Дальше пошёл снег мимо зелёных берёз и сосен, метель. Такое впечатление, что на соснах и елях зацвела белая черёмуха».

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о приближении сильного циклона с осадками в виде снега.