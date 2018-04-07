На свердловской трассе две легковушки столкнулись лоб в лоб

В ДТП на трассе в Свердловской области погибли шесть человек, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по свердловской области Валерий Горелых.

На чистой дороге произошло столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015. Причиной ДТП могли стать неисправность иномарки или повреждение колеса.

«Шесть человек скончались на месте — трое в одном автомобиле, трое в другом», - сказал Горелых.

Как сообщает агентство «URA.RU», один из погибших работал сотрудником полиции в местном ОВД, он находился за рулем. Во второй ехала семья. Все получили травмы, не совместимые с жизнью.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Горелых добавил, что оба водителя не являлись злостными нарушителями ПДД.

Ранее автобус юниорской хоккейной команды столкнулся с грузовиком в Канаде. В результате аварии погибли 14 человек.

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