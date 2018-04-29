В Свердловской области 60 рыбаков спасли с оторвавшейся льдины

60 рыбаков эвакуировали с двух льдин на Белоярском водохранилище в Свердловской области.

Мужчины были вынуждены прервать рыбалку после того, как льдины откололись. Ситуацию зафиксировали сотрудники МЧС во время патрулирования Белоярского водохранилища.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Свердловской области, опасности для рыбаков не было. Для эвакуации применили аэролодку «Пираньи» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС.

В течение часа рыбаков сняли со льдин и доставили на берег, передает агентство «URA.RU».

24 апреля сотрудники МЧС сняли со льдины 17 рыбаков