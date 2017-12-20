В Свердловской области раскрыта афера с пайщиками

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников долевого строительства.

Фигурантом дела является гражданин 1973 года рождения. Он обвиняется в том, что период с 2011 по 2016 год совершил хищение денежных средств, принадлежащих жилищно-строительному кооперативу.

Как сообщает пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, являясь одним из учредителей фирмы застройщика, предприниматель создал ряд организаций, которые должны были заниматься юридическими и бухгалтерскими вопросами, а также выполнять различные ремонтные и строительные работы.

По предварительным данным следствия, порядка 30 миллионов рублей обвиняемый перевел на счета своих номинальных организаций, которые впоследствии присвоил.

До настоящего времени строительство жилья для граждан так и не завершено.

Мошенничество, совершенное путем обмана, в особо крупном размере, по которому было возбуждено и расследовано свердловской полицией уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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