Свекольный сок омолаживает мозг

Сок из свеклы перед тренировками позволит омолодить мозг и улучшить его работу, заявил Джек Реджески из американского университета Уэйк-Форест.

По мнению американских экспертов, в свекольном соке содержится большое количество не только витаминов, нутриентов и микроэлементов, но и нитратов, соединений азота. Это позволяет производить молекулы моноокиси азота, отвечающие за расширение и сужение сосудов. Эти процессы омолаживают мозг и делают его работу лучше, - сообщают «РИА Новости».

Однако для запуска удивительного природного механизма омоложения нужно пить свекольный сок в определенное время. Исследователиотмечают, что максимальную пользу он будет приносить перед тренировками или физкультурой.