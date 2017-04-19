Свекольный сок омолаживает мозг
Сок из свеклы перед тренировками позволит омолодить мозг и улучшить его работу, заявил Джек Реджески из американского университета Уэйк-Форест.
По мнению американских экспертов, в свекольном соке содержится большое количество не только витаминов, нутриентов и микроэлементов, но и нитратов, соединений азота. Это позволяет производить молекулы моноокиси азота, отвечающие за расширение и сужение сосудов. Эти процессы омолаживают мозг и делают его работу лучше, - сообщают «РИА Новости».
Однако для запуска удивительного природного механизма омоложения нужно пить свекольный сок в определенное время. Исследователиотмечают, что максимальную пользу он будет приносить перед тренировками или физкультурой.
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