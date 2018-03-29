В свежей зелени из Израиля нашли табачную белокрылку
В партии свежей зелени, прибывшей в московский аэропорт «Домодедово» из Израиля, обнаружен карантинный объект - табачная белокрылка, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Лабораторная экспертиза, проведенная Всероссийским центром карантина растений, подтвердила наличие белокрылки в импортируемой зелени.
Зараженная продукция была уничтожена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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