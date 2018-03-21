Свалку в Волоколамске потребовали закрыть через суд
Жители подмосковного Волоколамска подали в местный горсуд иск о закрытии полигона отходов «Ярдово».
Заявление поступило еще 16 марта. Пока дата его рассмотрения не назначена, рассказали «Интерфаксу» в суде. Истцами выступили восемь жителей города. Третьим лицом заявлена администрация муниципалитета.
Ранее стало известно, что в Волоколамском районе около 60 детей обратились за медпомощью с жалобами на тошноту и головокружение. Предполагается, что причиной этого может быть загрязнение воздуха свалочным газом.
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