Свалку в Волоколамске потребовали закрыть через суд

Жители подмосковного Волоколамска подали в местный горсуд иск о закрытии полигона отходов «Ярдово».

Заявление поступило еще 16 марта. Пока дата его рассмотрения не назначена, рассказали «Интерфаксу» в суде. Истцами выступили восемь жителей города. Третьим лицом заявлена администрация муниципалитета.

Ранее стало известно, что в Волоколамском районе около 60 детей обратились за медпомощью с жалобами на тошноту и головокружение. Предполагается, что причиной этого может быть загрязнение воздуха свалочным газом.