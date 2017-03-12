На свалке в столице Эфиопии погибли 35 человек

В столице Эфиопии в результате оползня на свалке погибли 35 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Об этом рассказало Associated Press со ссылкой на мэра города Дириба Кума.

Оползень уничтожил несколько домов и бетонных строений. В момент происшествия на месте находилось около 150 человек. Мэр сообщил о 37 спасенных. Им была оказана медицинская помощь.

Местные жители связывают оползень с возобновившимся ввозом мусора. Мэр Аддис-Бебы пообещал переселить людей, живущих на свалке.