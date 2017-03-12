На свалке в столице Эфиопии погибли 35 человек
В столице Эфиопии в результате оползня на свалке погибли 35 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.
Об этом рассказало Associated Press со ссылкой на мэра города Дириба Кума.
Оползень уничтожил несколько домов и бетонных строений. В момент происшествия на месте находилось около 150 человек. Мэр сообщил о 37 спасенных. Им была оказана медицинская помощь.
Местные жители связывают оползень с возобновившимся ввозом мусора. Мэр Аддис-Бебы пообещал переселить людей, живущих на свалке.
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