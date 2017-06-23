Свалка в Балашихе превратится в экстирм-парк

Мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, который президент РФ Владимир Путин потребовал немедленно закрыть после жалобы местных жителей в ходе «Прямой линии» 15 июня, может превратиться в экстрим-парк с горнолыжным спуском, заявил министр экологии Московской области Александр Коган.

По его словам, бывшую мусорную свалку обтянут герметичной пленкой, сделают грунтовую насыпь и высадят деревья. А уже через два года местные жители смогут посещать бывший полигон как место для отдыха.

Коган отметил, что это будет «первый рекультивированный полигон такого масштаба», уточнив, что такие примеры уже существуют в Европе.

22 июня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон ТБО «Кучино» в течение месяца, добавив, что все необходимые документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки. После этого Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил незамедлительно закрыть мусорный полигон. Отмечается, что свалка официально прекратит свою деятельность 23 июня 2017 года.

Минэкологии Подмосковья намеревалось закрыть свалку в конце декабря 2018 года, с 1 января 2019 года остановить прием мусора, сообщает агентство Nation news.