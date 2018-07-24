Свадебный бум ожидается в Москве в «день бесконечности»

Тысячи свадеб ожидаются в Москве 18 августа, сообщила начальник Управления ЗАГС столицы Ирина Муравьева.

По ее словам, свадебный бум обусловлен датой, в которой содержатся сразу три цифры восемь, означающие бесконечность. Молодожены считают, что это сулит долгую и счастливую жизнь.

При этом начальник ЗАГСа отметила, что дата бракосочетания не гарантирует счастливой семейной жизни.

Так, около трети браков, заключенных 7 июля 2007, 8 августа 2008 года и 9 сентября 2009 года уже распались, сообщает «Национальная служба новостей».