На свадьбе силовиков в Кургане расстреляли гостей

Во время празднования свадьбы в Кургане произошла перестрелка. По предварительной информации, торжество отмечали представители силовых структур.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Между двумя гостями банкета разгорелся конфликт, кто-то из них решил ответить обидчику, применив пистолет. Одному из гостей пуля попала в ногу, еще один был ранен. Двоих пострадавших госпитализировали.

Обслуживающий персонал кафе заперся в служебных помещениях до приезда полиции, передает агентство «URA.RU». В СУ СКР по Курганской области и УМВД по городу пообещали прокомментировать инцидент позже.