На свадьбе в Кыргызстане отравились сотни гостей
В общей сложности за медпомощью обратились 222 человека.
Инцидент произошел в Бишкеке. Торжество отмечалось 31 марта в ресторане «Ала-Тоо». Приготовленные в заведении блюда были изъяты для экспертизы. Предполагается, что причиной отравления могли стать кушанья из курицы или рыбы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ресторан, саниктарная проверка в котором проводилась осенью прошлого года, закрыт, передает «ТВ-Центр».
Следующая новость Надежда Савченко опубликовала план обновления Украины
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии