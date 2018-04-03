На свадьбе в Кыргызстане отравились сотни гостей

В общей сложности за медпомощью обратились 222 человека.

Инцидент произошел в Бишкеке. Торжество отмечалось 31 марта в ресторане «Ала-Тоо». Приготовленные в заведении блюда были изъяты для экспертизы. Предполагается, что причиной отравления могли стать кушанья из курицы или рыбы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ресторан, саниктарная проверка в котором проводилась осенью прошлого года, закрыт, передает «ТВ-Центр».