Свадьба под Ташкентом закончилась отравлением 55 человек
В городе Бекабад Ташкентской области 55 человек, в том числе 6 детей, отравились в ресторане во время свадьбы, все они были доставлены в больницу.
Пострадавшие поступили в медучреждения с признаками пищевой токсикоинфекции. Уточняется, что все отравившиеся 28 марта посещали местный ресторан, где состоялись девичник, а затем свадьба.
Чтобы выяснить обстоятельства массового отравления, в город была отправлена группа специалистов Минздрава, передает РИА «Новости».
«Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем», - сообщили в министерстве.
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