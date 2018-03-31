Свадьба под Ташкентом закончилась отравлением 55 человек

В городе Бекабад Ташкентской области 55 человек, в том числе 6 детей, отравились в ресторане во время свадьбы, все они были доставлены в больницу.

Пострадавшие поступили в медучреждения с признаками пищевой токсикоинфекции. Уточняется, что все отравившиеся 28 марта посещали местный ресторан, где состоялись девичник, а затем свадьба.

Чтобы выяснить обстоятельства массового отравления, в город была отправлена группа специалистов Минздрава, передает РИА «Новости».

«Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем», - сообщили в министерстве.