За сутки Россия выпустила три баллистические ракеты
В рамках проверки боевой готовности российские военные накануне выпустили три ракеты: две с подводных лодок и одну с космодрома Плесецк. Все снаряды успешно поразили намеченные цели.
Ракеты были запущены с космодрома "Плесецк", подлодки "Георгий Победоносец" и с борта АПЛ "Новомосковск". Учения показали высокий уровень готовности российских войск. Конструкторам при этом была дана возможность подтвердить правильность технических решений, сообщает ТВ Центр.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал не считать военные учения в России подготовкой к военному конфликту. Российские власти настаивают, что все мероприятия проводятся в плановом режиме.
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