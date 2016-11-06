ВСУ 600 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

За минувшие сутки в ДНР зафиксировано более 600 обстрелов со стороны украинских военных. Шесть населенных пунктов на юге региона остаются без электроснабжения из-за повреждений подстанций.

Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, обстрел велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и артиллерийских орудий. В общей сложности обстрелу подверглись 12 населенных пунктов.

Накануне Басурин сообщал, что украинские военные возобновили массированные артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов ДНР, передает "Интерфакс".