ВСУ 600 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
За минувшие сутки в ДНР зафиксировано более 600 обстрелов со стороны украинских военных. Шесть населенных пунктов на юге региона остаются без электроснабжения из-за повреждений подстанций.
Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, обстрел велся из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и артиллерийских орудий. В общей сложности обстрелу подверглись 12 населенных пунктов.
Накануне Басурин сообщал, что украинские военные возобновили массированные артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов ДНР, передает "Интерфакс".
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