За сутки в Москве зафиксировано около тысячи ДТП

За минувшие сутки в столице произошло 984 ДТП, результате которых погиб один человек и еще 27 пострадали.

В числе происшествий 14 наездов автомобилями на пешеходов, рассказали ТАСС в УИГИБДД.

В большинстве случаев ДТП происходили из-за несоблюдения водителями скоростного режима, дистанции, а также опасного маневрирования в условиях гололеда.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и строго выполнять требования ПДД. В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД порекомендовала автолюбителям по возможности отказаться от использования личного транспорта.