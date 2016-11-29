За сутки в Москве зафиксировано около тысячи ДТП
За минувшие сутки в столице произошло 984 ДТП, результате которых погиб один человек и еще 27 пострадали.
В числе происшествий 14 наездов автомобилями на пешеходов, рассказали ТАСС в УИГИБДД.
В большинстве случаев ДТП происходили из-за несоблюдения водителями скоростного режима, дистанции, а также опасного маневрирования в условиях гололеда.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными и строго выполнять требования ПДД. В связи с ухудшением дорожных условий ГИБДД порекомендовала автолюбителям по возможности отказаться от использования личного транспорта.
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