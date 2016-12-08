В сутках появится 25-й час

Британские ученые проанализировали продолжительность суток в последние 3000 лет, и пришли к выводу, что каждое столетие сутки становятся длиннее практически на 2 миллисекунды. Точные измерения суток возникли в 1964 году с введением Международного атомного времени.

До этого времени доводилось довольствоваться данными астрономов, археологов и геофизиков, а также опираться на исторические свидетельства. По суждению специалистов, увеличение продолжительности суток, а соответственно, и замедление вращения Земли случается не по причине внутреннего трения, возникающего под воздействием приливных сил и Луны, - сообщает «ФАН».

Основанием того является перераспределения масс, которое произошло из-за таяния ледников еще во время последнего ледникового периода. Причем в последнее время, замечают ученые, скорость вращения Земли сокращается все быстрее.