Мэр Сургутского района принимает от граждан жалобы с фото

В Сургутском районе по инициативе главы муниципалитета Андрея Трубецого запустили интернет-ресурс «One-click» с целью упростить обращение местных жителей к власти.

По словам чиновников, наиболее важным сервисом проекта является страница «Сообщи о проблеме». Она позволяет пожаловаться на любые бытовые проблемы напрямую мэру. Главное при этом – прикрепить к сообщению соответствующее фото. После того, как вопрос будет решен, это также будет подтверждено снимком.

«Территория района большая и разрозненная. Отследить все, что творится во дворах и улицах каждого поселения, достаточно трудно. А благодаря этому порталу мы сможем вместе с жителями оперативно реагировать на безобразия и непорядки», - цитирует «URA.RU» главу района.