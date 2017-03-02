Мэр Сургутского района принимает от граждан жалобы с фото
В Сургутском районе по инициативе главы муниципалитета Андрея Трубецого запустили интернет-ресурс «One-click» с целью упростить обращение местных жителей к власти.
По словам чиновников, наиболее важным сервисом проекта является страница «Сообщи о проблеме». Она позволяет пожаловаться на любые бытовые проблемы напрямую мэру. Главное при этом – прикрепить к сообщению соответствующее фото. После того, как вопрос будет решен, это также будет подтверждено снимком.
«Территория района большая и разрозненная. Отследить все, что творится во дворах и улицах каждого поселения, достаточно трудно. А благодаря этому порталу мы сможем вместе с жителями оперативно реагировать на безобразия и непорядки», - цитирует «URA.RU» главу района.
Следующая новость Уралец выдвинул гипотезу о причинах гибели жизни на Марсе
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии