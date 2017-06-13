Сургутский наркодилер из тюрьмы открыл ресторан на Бали

Житель Сургута Роман Калашников смог организовать ресторанный бизнес, находясь в камере тюрьмы на острове Бали.

В конце прошлого года он был арестован местной полицией за контрабанду гашиша, который он провез в тюбиках зубной пасты из Непала.

Тем не менее, находясь в тюрьме, россиянин, работавший в Сургуте поваром, совместно с сокамерником из Германии умудрился открыть собственный ресторан на острове.

Мало того, заключенный под стражу россиянин делится информацией через свою страницу «ВКонтакте», где указывает, что бизнес приносит ему от 500 до 1000 рублей в день.

Срок, который индонезийская прокуратура запросит для россиянина, станет известен 19 июня, а заключительный судебный процесс состоится ближе к концу месяца, сообщает РИА Новости.