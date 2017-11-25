В Сургуте задержанная за пьяный дебош женщина умерла в отделе полиции

Полиция Сургута обнаружила мертвую женщину в камере для задержанных. Ранее ее доставили в отдел за пьяный дебош.

34-летняя женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов за распитие спиртных напитков в подъезде дома. Стражи порядка составили на нее административный протокол и увезли в отдел, поместив в камеру для задержанных, передает агентство «URA.RU».

Спустя время вызванные в участок медики констатировали ее смерть. Известно также, что ранее женщина была судима. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в отделе полиции сельского поселения Солнечный в Сургуте было найдено тело мужчины, которого задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Кинодокументалист Владимир Соловьев возглавил Союз журналистов России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО