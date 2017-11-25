В Сургуте задержанная за пьяный дебош женщина умерла в отделе полиции

Полиция Сургута обнаружила мертвую женщину в камере для задержанных. Ранее ее доставили в отдел за пьяный дебош.

34-летняя женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов за распитие спиртных напитков в подъезде дома. Стражи порядка составили на нее административный протокол и увезли в отдел, поместив в камеру для задержанных, передает агентство «URA.RU».

Спустя время вызванные в участок медики констатировали ее смерть. Известно также, что ранее женщина была судима. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в отделе полиции сельского поселения Солнечный в Сургуте было найдено тело мужчины, которого задержали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.