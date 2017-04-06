В Сургуте рядом с детским садом открылось похоронное бюро
Мэр города Сургут Вадим Шувалов пообещал разобраться с ситуацией странного соседства в одном здании детского сада и салона ритуальных услуг.
Как пишут пользователи в социальных сетях, детсад в Сургуте и похоронное бюро сосуществуют уже более года.
Как выяснилось, владелец здания, часть которого арендует детсад «Гулливер», пустил арендатором и центр ритуальных услуг, пишет Lenta.ru
Мэр города поделился недоумением по этому поводу:
«Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы».
Также по его словам, с ситуацией еще осенью ознакомили детского омбудсмена округа Татьяну Моховикову, однако за это время исправить положение не удалось.
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