У супружеской пары в Москве нашли более 100 кг наркотиков

Московская полиция обнаружила и изъяла у семейной пары наркотики общей массой в 108 килограммов.

Автомобиль супругов был остановлен на 21-м километре Калужского шоссе. В нем при досмотре правоохранители нашли девять килограммов наркотиков. Остальное было обнаружено в ходе обысков по различным адресам.

«Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщение пресс-службы МВД России.

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