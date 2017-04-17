У супружеской пары в Москве нашли более 100 кг наркотиков
Московская полиция обнаружила и изъяла у семейной пары наркотики общей массой в 108 килограммов.
Автомобиль супругов был остановлен на 21-м километре Калужского шоссе. В нем при досмотре правоохранители нашли девять килограммов наркотиков. Остальное было обнаружено в ходе обысков по различным адресам.
«Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщение пресс-службы МВД России.
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