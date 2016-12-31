Супруга посла Греции пообещала за его убийство 25 тысяч долларов

Супруга убитого греческого посла в Бразилии Франсуаза Амиридис пообещала 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов) одному из исполнителей преступления.

Деньги предназначались родственнику сотрудника военной полиции Рио-де-Жанейро Сержиу Морейра Филью, подозреваемому в убийстве дипломата. За указанную сумму он отвечал за «прикрытие» во время совершения преступления, а также помогал переносить тело убитого посла, передает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

На основе этих показаний следствие окончательно убедилось, что убийство было спланировано заранее. Издание отмечает, что Морейра Филью попытался представить произошедшее как самооборону: якобы посол набросился на него с кулаками, узнав о романе полицейского с его женой. Однако следствие усомнилось в правдоподобности этой версии, поскольку Морейра Филью значительно превосходит дипломата по физическим данным.

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