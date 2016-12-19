Супруга посла РФ Андрея Карлова описала подробности его убийства в Анкаре

Во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова его супруга Марина Михайловна находилась рядом. Во время выступления дипломата на открытии выставки «Россия глазами турок» она услышала выстрелы и упала на пол.

- Я вместе со всеми лежала на полу. На выставке было очень много народа. Мы все были шокированы произошедшим. Я пришла в себя, когда уже ехали в больницу. Мне кажется, муж уже был мертв. В него выстрелили 11 раз. У нас охраны вообще в принципе не было. Только переводчик иногда сопровождал. Когда приехали в больницу, приехал мэр Анкары, сотрудники Министерства здравоохранения. Они долго разговаривали, и потом мне сообщили, что мой муж мертв. Я в шоке. Мне сразу стало плохо. Мой муж никому ничего плохого не делал, никто ему никогда не угрожал, я бы знала. Но то, что мы приедем на фотовыставку, знали многие, так как это мероприятие было спланировано заранее, — приводит Life.ru рассказ супруги российского дипломата сотрудникам правоохранительных органов Турции.

По данным журналистов, сейчас вдова посла находится под пристальным наблюдением врачей.

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