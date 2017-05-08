Супруга Порошенко рассмешила зрителей «Евровидения» своим английским

Зрители «Евровидения 2017», стартовавшего в Киеве, высмеяли жену Петра Порошенко, выступившую с приветствием во время официальной церемонии открытия конкурса.

Поводом для насмешек стал плохой английский язык Марины Порошенко. Отмечается, что первая леди Украины вышла на сцену в платье желто-голубого цвета и на английском языке приветствовала всех участников конкурса.

«Хай, евриван! Гуд евнинг евро. Ай глэд ту велкам ту Украин», - произнесла Марина Порошенко заученную на английском языке фразу с очень сильным акцентом.

Некоторые пользователи сети отметили, что супруга Порошенко составила конкуренцию экс-министру спорта РФ Виталию Мутко, который также выступил с речью на английском в ходе церемонии выбора страны, принимающей ЧМ-2018, в Цюрихе. Тогда Мутко даже стал автором популярного интернет-мема «фром май харт», сообщает Ura.ru.

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