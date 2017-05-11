Супруга обвиняемого в мошенничестве депутата в сутки зарабатывала 130 тысяч рублей
Екатерина Зверева, супруга подозреваемого в крупном мошенничестве депутата Волгоградской думы Алексея Зверева, заработала за год 48,4 миллиона рублей.
Как отмечается в материале, согласно декларации, Зверева ежемесячно приносила в семейный бюджет более 4 миллионов рублей, а ее рабочий день «стоил» более 130 тысяч рублей.
Кроме того, супруга депутата оказалась владелицей трех квартир, а также 31 нежилого помещения и автомобилей Toyota Camry и Hyundai Sonata.
По данным издания «Блокнот Волгограда», Зверева является учредителем и генеральным директором компаний ООО «Бьюти центр», ООО «Зеленый свет», АНО автошкола «Зеленый свет», ООО «Аптека №1», а также ООО «Лесхоз».
В конце декабря 2016 года депутатам Волгоградской думы Алексею Звереву и Евгению Щуру было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой. По данным следствия, обвиняемые незаконно взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» деньги за несуществующие ДТП.
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