Супруга обвиняемого в мошенничестве депутата в сутки зарабатывала 130 тысяч рублей

Екатерина Зверева, супруга подозреваемого в крупном мошенничестве депутата Волгоградской думы Алексея Зверева, заработала за год 48,4 миллиона рублей.

Как отмечается в материале, согласно декларации, Зверева ежемесячно приносила в семейный бюджет более 4 миллионов рублей, а ее рабочий день «стоил» более 130 тысяч рублей.

Кроме того, супруга депутата оказалась владелицей трех квартир, а также 31 нежилого помещения и автомобилей Toyota Camry и Hyundai Sonata.

По данным издания «Блокнот Волгограда», Зверева является учредителем и генеральным директором компаний ООО «Бьюти центр», ООО «Зеленый свет», АНО автошкола «Зеленый свет», ООО «Аптека №1», а также ООО «Лесхоз».

В конце декабря 2016 года депутатам Волгоградской думы Алексею Звереву и Евгению Щуру было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой. По данным следствия, обвиняемые незаконно взыскивали со страховой компании «Росгосстрах» деньги за несуществующие ДТП.