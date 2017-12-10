Супруга Михаила Саакашвили возглавила марш за импичмент президента Украины
В Киеве проходит марш в поддержку задержанного ранее лидера движения «Рух новых сил», экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
На акцию в парке Тараса Шевченко собрались более 1 тыс. человек, передает «Интерфакс». Марш проходит под лозунгом «Против произвола и коррупции олигархов и барыг».
Участники митинга двигаются по Владимирской улице. Возглавляет колонну жена Михаила Саакашвили Сандра.
Задержанного обвиняют в «Содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности». Суд изберет меру пресечения для Саакашвили в течение 72 часов.
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