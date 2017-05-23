Сумку американского астронавта Нила Армстронга продадут с аукциона
Сумка американского астронавта Нила Армстронга, совершившего высадку на Луну, будет продана с аукциона Sotheby's.
Организаторы торгов предполагаю, что лот уйдет не менее, чем за четыре миллиона долларов. Дело в том, что именно в эту сумку Армстронг собирал образцы лунного грунта. В ней сохранились мелкие частицы и следы лунной пыли.
Аукцион состоится в Нью-Йорке 20 июля. Он приурочен к годовщине посадки «Аполлона 11» на Луну, сообщает «Экономика сегодня».
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