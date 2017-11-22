Сулеймана Керимова заподозрили в отмывании денег

Российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, подозревают в легализации средств, полученных при уклонении от уплаты налогов.

По данным французских СМИ, речь идет о десятках миллионов евро, передает «Интерфакс». По версии следствия, Керимов через посредников и подставные фирмы скупал недвижимость на Лазурном берегу. В документах стоимость этих объектов умышленно занижалась для снижения сумм налогов.

Ожидается, что в ближайшее время Керимову будут предъявлены обвинения. Согласно сообщениям СМИ, вместе с ним были задержаны четыре человека, которе работали на принадлежащих ему объектах недвижимости.

Сенатора задержали 20 ноября в Ницце. Россия официально уведомила Францию, что он является высшим должностным лицом и обладает иммунитетом. По сведениям СМИ, инцидент стоил Керимову потери более 100 миллионов долларов из-за падения акций его копании «Полюс».