Сулеймана Керимова отпустили под залог
Российский сенатор Сулейман Керимов, ранее задержанный во Франции, отпущен под залог в пять миллионов евро.
Избежав предварительного заключения, сенатор должен будет оставаться на территории департамента Приморские Альпы и периодически отмечаться в полиции. От него потребовали сдать паспорт, а также не контактировать с рядом лиц. Оком именно идет речь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр не уточнил, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Адвокат Керимова Никиты Сычев от каких-либо комментариев к решению суда отказался, сославшись на усталость.
Ранее стало известно, что российскому сенатору предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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