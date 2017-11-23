Сулеймана Керимова отпустили под залог

Российский сенатор Сулейман Керимов, ранее задержанный во Франции, отпущен под залог в пять миллионов евро.

Избежав предварительного заключения, сенатор должен будет оставаться на территории департамента Приморские Альпы и периодически отмечаться в полиции. От него потребовали сдать паспорт, а также не контактировать с рядом лиц. Оком именно идет речь прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр не уточнил, сообщает Ura.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Адвокат Керимова Никиты Сычев от каких-либо комментариев к решению суда отказался, сославшись на усталость.

Ранее стало известно, что российскому сенатору предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.