Сулеймана Керимова обвинили во ввозе более 0,5 млрд евро во Францию

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр утверждает, что российский сенатор Сулейман Керимов нелегально ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро.

По словам прокурора, средства ввозились в страну как безналичным путем, так и в наличной форме – в чемоданах. Легализация этих денег производилась путем приобретения недвижимости по заниженной стоимости. При этом прокурор подчеркивает, что именно отмывание средств было приоритетной целью, сообщает издание 20 minutes.

Расследование дела начато еще три года назад. Помимо Керимова, его фигурантами являются еще 11 человек.

Сенатор был задержан в Ницце в конце ноября по обвинению в отмывании средств и уклонении от налогов. Его отпустили под залог в пять миллионов евро и запретили покидать территорию Ниццы.