Сулейман Керимов угодил в московскую больницу с сердцем

Сенатор Сулейман Керимов попал в госпиталь Вишневского из-за проблем с сердцем.

Об этом «Интерфаксу» сообщил его помощник по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз - сложное нарушение ритма сердца», – сказал он.

В настоящее время показатели ритма в норме, Керимова готовят к выписке.

«Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», - пояснил начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук.

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке имущества на юге Франции. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено покидать Лазурный берег. Керимов периодически посещают Россию с разрешения французского суда.

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