Сухоруков откликнулся на пост Рогозина о «главном русском хакере»
Российский актер Виктор Сухоруков прокомментировал пост вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, в котором кадр из фильма «Брат 2» с артистом в роли Виктора Багрова сопровождает подпись «главный русский хакер».
- Представляете, насколько популярен «Брат-2» до сих пор? Слава российскому кинематографу и Алексею Балабанову. Моя лепта очень скромная, - сказал Сухоруков «Лайфу».
Рогозин выложил в социальную сеть эпизод фильма, когда Багров-старший прилетел в США якобы на научную конференцию по компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.
Таким образом Рогозин отреагировал на публикацию спецслужбами США доклада о «русских хакерах» и их влиянии на президентские выборы в ноябре 2016 года.
Следующая новость Голландский журналист опасается утечки информации о крушении МН17 в СБУ
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии