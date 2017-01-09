Сухоруков откликнулся на пост Рогозина о «главном русском хакере»

Российский актер Виктор Сухоруков прокомментировал пост вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, в котором кадр из фильма «Брат 2» с артистом в роли Виктора Багрова сопровождает подпись «главный русский хакер».

- Представляете, насколько популярен «Брат-2» до сих пор? Слава российскому кинематографу и Алексею Балабанову. Моя лепта очень скромная, - сказал Сухоруков «Лайфу».

Рогозин выложил в социальную сеть эпизод фильма, когда Багров-старший прилетел в США якобы на научную конференцию по компьютерным технологиям и защите компьютерных программ.

Таким образом Рогозин отреагировал на публикацию спецслужбами США доклада о «русских хакерах» и их влиянии на президентские выборы в ноябре 2016 года.