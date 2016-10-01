У Сухопутных войск России появился гимн
Гимн «Вперед, пехота!» теперь будет официальной композицией Сухопутных войск РФ.
Произведение презентовано День Сухопутных войск РФ.
- Благодаря нашему взаимодействию с продюсерским центром Игоря Матвиенко, в Сухопутных войсках появился свой гимн. Нам очень приятно, что теперь у нас появилась своя песня, которая олицетворяет все рода войск, которые у нас имеются, - сообщил журналистам помощник главкома Сухопутных войск РФ по работе с личным составом полковник Игорь Сиваков. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, у Сухопутных войск есть свои маршевые песни, которые чаще всего исполняются на мероприятиях, однако одной главной песни до сих пор не было.
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