У Сухопутных войск России появился гимн

Гимн «Вперед, пехота!» теперь будет официальной композицией Сухопутных войск РФ.

Произведение презентовано День Сухопутных войск РФ.

- Благодаря нашему взаимодействию с продюсерским центром Игоря Матвиенко, в Сухопутных войсках появился свой гимн. Нам очень приятно, что теперь у нас появилась своя песня, которая олицетворяет все рода войск, которые у нас имеются, - сообщил журналистам помощник главкома Сухопутных войск РФ по работе с личным составом полковник Игорь Сиваков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, у Сухопутных войск есть свои маршевые песни, которые чаще всего исполняются на мероприятиях, однако одной главной песни до сих пор не было.