Сухогруз с россиянами на борту затонул в районе Керченской переправы
На борту затонувшего в Черном море сухогруза «Герои Арсенала», шедшего из России в Турцию с грузом зерна, находились девять граждан России.
Как уточняется в материале, на данный момент участники поисково-спасательной операции в Черном море установили местонахождение пятерых из 12 членов экипажа. Из воды удалось поднять одного человека, еще четверых готовятся взять на борт спасательного судна. Судьба семерых членов экипажа пока остается неизвестной.
Спасатели обнаружили шлюпку, в которой предварительно моряки эвакуировались с судна, однако она была перевернута. Поиски моряков осложняет шторм и сильный ветер.
Сигнал SOS от капитана сухогруза, шедшего под флагом Панамы, поступил около 4 часов утра, сообщает Ura.ru.
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