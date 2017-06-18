Судья поединка между Ковалевым и Уордом признал свою ошибку
Рефери Тони Уикс, судивший бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, признался, что совершил ошибку, досрочно остановив поединок.
Об этом он рассказал в своем Twitter: «Я посмотрел повторы и должен признать, что ошибся - я не увидел удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок».
Ковалев проиграл Уорду в бое-реванше и не смог вернуть чемпионские титулы в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз ударил противника по корпусу, и рефери остановил бой. Промоутер Ковалева Кэти Дува сообщила, что результат поединка будет опротестован, сообщает ТАСС.
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