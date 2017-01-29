Судно с китайскими туристами пропало у побережья Малайзии
Пассажирское судно с 31 туристом из Китая на борту пропало у побережья Малайзии.
Как уточняется в сообщении, 28 января пассажирское судно перевозило туристическую группу на один из популярных островов, однако 50 минут после отправления связь с пассажирским лайнером исчезла.
По маршруту следования судна развернута поисково-спасательная операция, сообщает «Интерфакс».
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